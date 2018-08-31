Doğan: “Anız yangınları toprağı fakirleştiriyor”

Doğan, yaptığı açıklamada, mısır ve buğday hasadı sonrası tarlada kalan anızın yakılmasının, topraktaki organik maddeler ve mikroorganizmaların yok olmasına yol açtığını belirtti. Bilinçsiz şekilde anız yakılmasının, hasat sonrası bitki kalıntılarının masrafsız bir şekilde ortadan kaldırılması ve tarlayı ikinci ürüne yetiştirmek için tercih edildiğini ifade eden Doğan, anız yakılmasının hem toprağa hem de çevreye çok ciddi zararlar verdiğini kaydetti.

Doğan, organik maddeler ve canlılar yandığı için verimli toprakların fakirleştiğini vurgulayarak, “Yakılan ateşle ölen mineraller yüzünden üretici, sonraki ürün ekimlerinde daha fazla gübre, zararlılara karşı daha fazla kimyasal ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Anız yakılan tarlada yetiştirilen meyve sebzelerin tat ve kokusu bozuluyor. Yakılan anız sonucu çevreye dağılan duman ve yağan küller, yaşamı da olumsuz etkiliyor” dedi.

Anız yakana 3 yıla kadar hapis cezası

Doğan, çiftçilerin anız yakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, anız yakanların tespit edilmesi halinde, haklarında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma açılacağını da söyledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu konuda açıklama yapıldığını anımsatan Doğan, “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilen yazıda, anızların yakılmasına neden olan şüpheliler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle resmen soruşturma başlatılacağı belirtildi” ifadelerini kullandı.