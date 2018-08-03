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03 Ağustos 2018 13:16

Doğan: "Mısır fiyatı en az 95 kuruş olmalı"

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) mısırı üreticiden en az 95 kuruşa alması gerektiğini söyledi.

Doğan:

03 Ağustos 2018 13:16


Doğan, yaptığı açıklamada, her hasat dönemi öncesinde ithalat ile gündeme gelen mısırın bu yılda üreticinin yüzünü güldürmediğini ifade etti.


Hasat öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne verilen ithalat yetkisinin zor durumda olan üreticiyi tüccarın insafına bıraktığını söyleyen Doğan, "Zamanında açıklanmayan mısır alım fiyatı tüccarın düşük fiyat ile alım yapmasına ve piyasanın maliyetin de altında oluşmasına neden olmaktadır. Bir önceki yılın ocak ayı ile karşılaştırdığında 2018 Ocak’ta 48 bin ton olan mısır ithalatı 8,5 kat artışla 404 bin tona ulaştı” diye konuştu.


Kuraklık, sel, hortum ve bunun gibi birçok doğal afet riskini göze alarak üretim yapmaya çalışan üreticinin tarımdan kopmaması için sürdürülebilir tarım politikaları ile desteklenmesi gerektiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:


“Son 16 yılda, tarımsal ithalata 185 milyar dolar ödedik. Narenciye, üzüm, kayısı, fıstık ve fındık dışında tüm tarım ürünlerinde ithalatçı durumundayız. Mısır üretiminde de her geçen gün ithalata ödediğimiz dikkate alarak TMO’nun mısırı üreticiden en az 95 kuruşa almalıdır.”




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