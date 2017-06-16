Doğan: "Ülkeler çölleşmeye karşı ortak çözümler bulmalı"

Doğan, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türkiye topraklarının en önemli sorununun; erozyon, tuzluluk ve çoraklaşmayla tarım arazilerinin yanlış ve amaç dışı kullanımı olduğunu belirtti. Toprak ve su kaynakları üzerindeki baskının, nüfus artışına bağlı olarak bütün dünyada her geçen yıl yoğunlaştığını ifade eden Doğan, arazi bozulmasını önlemek ve toprağı korumak için küresel boyutta önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Çölleşmenin açlık, yoksulluk ve göç başta olmak üzere ekonomik, toplumsal ve kültürel birçok problemi de beraberinde getirdiğinin altını çizen Doğan, “Bugün küresel bir sorun haline gelen çölleşme konusunun tüm boyutlarıyla ele alınması, herkesin bu mücadeleye sahip çıkması ve ülkelerin zaman kaybetmeden ortak çözümler bulması gerekmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması ve geleceğimizin güvence altına alınması için üreticiden tüketiciye toplumun her kesimi çölleşmeyle mücadele konusuna gereken hassasiyeti göstermesi ve üzerine düşen görevi yapması önemlidir” dedi.