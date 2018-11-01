Doğan, üreticilerin sorunlarını anlatıp destek istedi

Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni'ye, tarımsal üretimde yaşanan sorunları anlattı.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, beraberinde AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer ve partisinin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

YZO Başkanı Doğan, Yüreğir Ovasında üretim yapan çiftçilerin de bulunduğu ziyarette, Yeni'ye, tarımsal üretimde yaşanan sıkıntıları aktardı.

Yüreğir Ziraat Odası olarak, geçtiğimiz hafta sonu Adana'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, sorunlara ilişkin bir dosya sunduklarını hatırlatan Doğan, şunları söyledi:

“Bu dosyada, ülkemizin en gelişmiş ve verimli tarım bölgesi olan kentimizdeki çiftçiler adına, beklentilerimizi aktardık. Bakanımızdan, destekleme primleri oranlarının günün şartlarına göre revize edilmesi, piyasa ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin alım fiyatları arasındaki farkların giderilmesi, iyi tarım ve organik tarımda desteklerin yükseltilmesi, girdi maliyetlerinin kontrol altına alınması ve tarım işçilerinin barınmaları gibi sorunların çözümünü istedik” dedi.

Doğan, pamukla ilgili lisanslı depoculuğun desteklenmesi ve üretim planlaması yapılması gerektiğini de dile getirerek, Yeni'den, AK Parti Adana milletvekillerinin de desteğiyle, söz konusu sonların çözümünün takipçisi olmasını istedi.

“Gerekli adımlar atılacak ve atılıyor”

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ise narenciye ve meyve bahçelerine zarar veren Akdeniz meyve sineği ile mücadelede konusunda, ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarıyla önemli aşamalar sağlandığını söyledi.

Rusya'nın, Akdeniz meyve sineğini bahane ederek narenciye alımında sorun çıkardığına yönelik şikayetlerin arttığını belirten Yeni, “Bu konuda ilgili Bakanlığımız gerekli girişimlerde bulunuyor” dedi.

Adana'nın, Türkiye'nin tarımsal üretimde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Yeni, “Tüm sorun ve sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımlar atılacak ve atılıyor. Çukurova'daki tarım ve hayvancılık sorunlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımız titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Bakanımız Bakan Pakdemirli, sadece kentimizi değil, ülkemizin dört bir yanını dolaşarak üreticiler ve üretici temsilcileriyle görüşüyor” diye konuştu.