Doğankent Semt Polikliniği açıldı

560 metrekare alan üzerine yapılan merkezde 7 adet muayene odası, acil müdahale odası, 2 adet laboratuvar, radyoloji odası, 2 adet aşı ve bebek izleme odası bulunuyor. Sağlık Merkezi 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisisin yapılmasında emeği geçen eski ve yeni valiler başta olmak üzere Adana milletvekillerine ve Sağlık Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar’a teşekkür etti. Seçilmiş veya atanmış olsun herkesin görevinin vatandaşa hizmet olduğunu belirten Başkan Çelikcan, ’’Hepimiz vatandaşımıza hizmet için buradayız. Biz yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip bu tesisisin yapımını üstlendik. Sağlık Müdürlüğümüz ise personel ve malzeme takviyesi yaparak buranın açılması sağlandı. Bölgedeki vatandaşlarımıza şifa merkezi olur inşallah. Tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

’’Bölgenin ihtiyacı vardı’’

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, bölgenin ihtiyacı olan bir meseleye hep beraber bir neşter vurduklarını belirterek, ’’Ben buradan Yüreğir Belediye Başkanımız Mahmut Çelikcan’a teşekkür ediyorum. Bölgenin böyle bir ihtiyacı olduğunu söylediğimizde bizi kırmadı. Güzel bir tesis yaparak Sağlık Müdürlüğümüze bağışladı. Kendisinden Allah razı olsun. Milletvekili arkadaşlarıma ve valilerimize de teşekkür ediyorum. Bölgemizin çok önemli bir eksikliğini gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise vatandaşa hizmet etmek için bulunduklarını belirterek, ’’Bu hizmetin yapılmasında emeği geçen milletvekillerimize, bakanlarımıza ve Yüreğir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bölgede önemli bir eksikliği giderecek olan sağlık merkezimiz hayırlı olsun’’ dedi.

Konuşmaların ardından Doğankent Aile Sağlığı Merkezi, Semt Polikliniği ve 112 Acil Servisinin açılışı yapıldı.