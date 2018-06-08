Doğru, CHP milletvekilli adayları Ayhan Barut ve Osman Berke Duvan’ın ziyaretinde, tarımda girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, ürünün istenen oranda ihraç edilemediğini ve rekabette güçlükler çekildiğine dikkat çekti. Doğru, “Aynı sorunlar için yıllardır uğraşıyoruz. Tarıma dayalı sanayide bir türlü teşvik alamıyoruz. Adana’nın tarıma dayalı sanayide teşvik alması gerekir. Böylece mısır, pamuk, buğday ve narenciye gibi ürünler sanayide işlenip katma değer yaratılabilir. CHP milletvekili adayı Ayhan Barut seçildiği takdirde Adana için projeler üretip, meclise sunmasını bekliyoruz. Barut’un çiftçi camiasını temsilen mecliste bulunmasını bir şans olarak görüyoruz. Milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.

“Kurdaki artışı ek maliyetler getirdi”

Döviz kurundaki artışın başta mazot, gübre ve zirai ilaçlar olmak üzere birçok girdide çiftçiye ek maliyetler getirdiğini ifade eden Mutlu Doğru, “Bu yıl kış aylarında çok fazla soğuk olmadığından zirai mücadelede bir takım zorluklar yaşıyoruz. Sert çekirdeklilerde çok büyük sorunlarla karşılaştık. Önümüzdeki aylarda da narenciye ve pamukta da benzeri sıkıntılar bizleri bekliyor. Bütün bu problemlerle ilgili halen Tarım Bakanlığı’nın yıllar önce hazırladığı teknik talimatlara göre mücadele yapıyoruz. Zirai mücadeleye dair bütün yasal düzenlemelerin yenilenmesinde fayda vardır. Yeni dönemde meclise gidecek milletvekillerimizden bu konuda da katkı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de üretilen 4,5 milyon ton narenciyenin 2 milyon tondan fazlasının ihraç edildiğini ifade eden Doğru, şöyle devam etti:

“Her yıl yaklaşan ihracat döneminde bizlerin Ankara’ya gidip ihracat desteği istememiz, artık komik oluyor. Bu ürün var, ihracat da yapılacağı bellidir. Yeni pazarlara girmek için ihracatçının mutlaka desteklenmesini bekliyoruz. Biz bunu söylemeden Ekonomi Bakanlığı bu konuda gerekli açıklamaları yapmalı. Adana’ya hiç olmazsa tarım ürünleri sanayinde teşvik verilmesini talep ediyoruz.”

Programda, Güney Yüreğir Sulama Birliği (GYSB)’nin eski Başkanı İhsan Oğuz Beyarslan, Çukurova Sulama Birlikleri Derneği (ÇUSUDER) Başkanı Faruk Yaşar Umar, Adana Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Nur Özkan, Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda üretici hazır bulundu.