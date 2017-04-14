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14 Nisan 2017 16:41

Dolandırıcılar bu kez müşteri hizmetleri oldu

Adana’da, telefonla aradıkları kişiye kendilerini bir bankanın müşteri hizmetleri temsilcisi olarak tanıtıp, hesabından başka hesaplara 21 bin lira aktardığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Dolandırıcılar bu kez müşteri hizmetleri oldu

14 Nisan 2017 16:41


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da yaşayan 26 yaşındaki Fettah Şimşek’i arayan şahıslar, "Biz bankanın müşteri hizmetlerinden arıyoruz. İşlemlerinin daha hızlı olması için size internet bankacılığı hesabı açmak istiyoruz. Buradan bütün işlemlerinizi bankaya gitmeden bir tıkla yapabileceksiniz" diyerek Şimşek’in bilgilerini aldı.


Şahıslar, ardından Orhan D. ve Enver Ç. hesabına bu hesaptan 21 bin lira para aktardı. Şimşek, hesabını kontrol ettiğinde 21 bin lira parasının olmadığını fark edince bankanın müşteri hizmetlerini aradı. Ancak müşteri hizmetleri Şimşek’i aramadıklarını ve internet bankacılığı oluşturulmadığını söyledi. Bunun üzerine Şimşek, polise başvurdu.


Yapılan incelemede para aktarılan kişilerin hesaplarının Adana’da olduğu anlaşıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Polis önce hesaplarına para yatan Enver Ç. ile Orhan D.’yi gözaltına aldı. Orhan D. hesabına yatan parayı C.A.’ya verdiğini söyledi. Polis güvenlik kamerasından yaptığı incelemeden olaya karıştığı ileri sürülen Kenan D.’yi de gözaltına aldı. Orhan D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Enver Ç. ile Kenan D. ise adliyeye sevk edildi.




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