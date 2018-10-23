Dolandırıcılar yakalanmamak için muska yazdırmış

Adana'da hasarlı araç sahiplerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek dolandırdığı ileri sürülen çetenin liderinin polise yakalanmamak ve daha fazla kişiyi dolandırmak için çete üyesi medyuma muska yazdırdığı ortaya çıktı. Polisi karşısında gören medyumun, "Adana polisi cinlerimden hızlı çıktı" dediği öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gelen şikayetler üzerine, trafik kazasında kullanılmaz hale gelen araç sahiplerini sigorta şirketinden arıyormuş gibi yaparak dolandırdığı ileri sürülen çetenin üyelerini tespit etti. Polis, çete liderinin Okan K. olduğunu kardeşi Eren K.'nın sigortacı gibi davranarak vatandaşı aradığını ve annesi Aynur E.'nin ise banka hesaplarını kullandırdığını belirledi.

Daha çok kişiyi dolandırmak için medyum tuttu

20 kişiyi yaklaşık 200 bin lira dolandıran 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındıktan sonra Çete lideri Okan K.'nın bulunduğu 3 kişi tutuklanırken 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Dolandırdıkları paralarla kentin en lüks semtlerinde göl manzaralı villalarda oturan zanlıların, VIP minibüs kiralayarak bara gidip eğlendiklerini tespit eden ekipler, şebekede bir medyumun da olduğunu belirledi. Polis, halk arasında ‘Mert Hoca' diye tanınan medyum Niyazi A.'yı araştırdı. 21 yıl önce adam öldürme suçundan cezaevine giren ve 2000 yılında çıkan aftan yararlanarak serbest kalan Aydın'ın sosyal medya üzerinden yurt dışında başta Almanya olmak üzere bir çok ülke insanına ve Türkiye'nin 81 ilinden özellikle kadınlara fal bakarak muska yaptığı tespit edildi.

Polise yakalanmamak için muska yazdırıldı

Araştırmasını derinleştiren polis, medyumla sahte sigorta şebekesi arasındaki bağı çözdü. Medyum A.'nın çete lideri Okan K.'ya, “Polise yakalanmamak ve işlerinin rast gitmesi daha çok vatandaş dolandırmak için' bin 500 liraya muska yaptığı tespit edildi. Dolandırıcılar, mülk sahibi tarafından ‘gelen giden çok' gerekçesiyle evden kovulunca samimi oldukları Niyazi A.'nın evine taşındılar. Medyum A.'nın, şebekeye “Size komisyon karşılığında temiz banka hesapları bulurum” diyerek dahil oldu.

Yapılan operasyonda gözaltına alındığı sırada “Adana polisi cinlerimden daha hızlı çıktı” dediği öğrenilen A'nın sorguda suçlamaları kabul etmeyerek “Ben cinci hoca falan değilim. Ben astroloğum. İnsanlara, daha iyi bir şekilde yaşamaları için sadece tavsiyelerde bulunurum” dedi. Niyazi A. operasyon kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kalırken, ‘Dolandırıcılık', ‘hükümlünün veya tutuklunun kaçması', ‘resmi belgenin düzenlenmesin de yalan beyan', ‘özel belgede sahtecilik', ‘konut dokunulmazlığının ihlali' gibi 7 ayrı suçtan 17 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı için cezaevine gönderildi.