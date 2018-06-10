Dolandırıcılıkta sınır tanımıyorlar

Faturasının ödendiğini GSM firmasından teyit edip şahsa parasını havale eden gazete sahibi Kanber, dolandırıldığını 2 ay sonra telefonuna gelen icra ihbarı ile öğrendi.

İlginç dolandırıcılık yönteminin mağduru olan Gülçin Kanber, halen olayın şaşkınlığı içinde olduğunu belirterek, “Beni arayan şahıs, yanlışlıkla telefon faturamı yatırdığını söyleyerek, ’Paramı nasıl alabilirim’ diye sordu. Ben de GSM şirketiyle konuşup, teyit alıp, kendisini arayacağımı söyledim. Yoğun olduğum için GSM şirketini arayamadım. Ama o kişi beni sürekli arayarak ‘Abla ben askerim, ihtiyacım var. Ne olur bana yardımcı olun’ dedi. Ben de çok üzüldüm. Ertesi gün GSM şirketini aradım. 2 tane ödenmiş faturamın olduğunu söylediler. Ben de faturamı yanlışlıkla ödeyen kişinin parasını geri istediğini, kendisine iade edip edemeyeceklerini sordum. Onlar da iade edemediklerini söylediler. Ne yapmam gerektiğini sorduğumda ise yanlışlıkla faturamı yatıran kişiye parasını göndermemi, bir sonraki ay tutarı faturamdan düşeceklerini söylediler” dedi.

GSM şirketinden fatura ödemesi yapıldığına dair teyit aldıktan 2 gün sonra dolandırıcının banka hesabına, 241 TL ödenmiş fatura tutarını havale ettiğini söyleyen Kanber, “Diğer ay hattıma sadece 1 lira 40 kuruş fatura geldi. Ancak Mayıs ayında bana ‘Ödenmemiş faturanız bulunmaktadır. Avukata verileceksiniz’ gibi bir mesaj geldi. Hemen GSM şirketini aradım ve nedenini sordum. Onlar da son ödeme tarihi 6 Nisan olan Mart ayı faturamın ödemesinin yapılmadığını, banka hesaplarımı kontrol etmemi söylediler. Banka hesaplarımı kontrol ettiğimde dekontlarda faturanın ödendiğini gördüm” diye konuştu.

Kanber, GSM şirketine ilgili dekontları gönderdiğini belirterek, “Halloldu diye düşündüm. Dün sabah uyandığımda telefon hattımın, borcundan dolayı kapandığına dair bir mesaj aldım. Hattım neden kapatıldı diye sorduğumda ‘Gülçin hanım bir sıkıntı var bulmaya çalışıyoruz, halletmeye çalışıyoruz, sizi kısa süre bekleteceğiz’ diye cevap verdiler. ’Benim faturalarım günü gününe bankadan ödeniyor. Beni nasıl mağdur edersiniz, sizde bir problem var bunu kendi içinizde halledin, bize niye yansıtıyorsunuz’ dedim. Bir problem olduğunu kabul edip ve özür dileyerek halledemediklerini söylediler” dedi.

Kanber, daha sonra bu sorunun Nisan ayında faturasını yanlışlıkla ödeyen kişiyle alakalı olduğunu anladığını kaydederek, “GSM şirketine faturamı ödedikten sonra ‘bu ödemeyi iade alabiliyor muyum’ diye sorduğumda, alamayacağımı söylediler. Madem o para iade verilebiliyordu, bana neden vermediler. Neden bana o kişiye ödeme yapmamamı söylemediler. Yatırıldığı günün gecesi para iade edilmiş. 2 aydır bana bunu söylemiyorlar” dedi.

Adana’da yerel bir gazetenin sahibi olduğunu ve böyle bir tuzağa düşecek bir insan olmadığını vurgulayan Kanber, “Ben GSM şirketinden teyit alıyorum. Bana o teyit verilmeseydi, ben o kişiye ödeme yapmazdım. Ben artık işin maddiyatında değilim. Önümüzdeki hafta hem beni dolandıran kişi hem de GSM şirketi hakkında beni bu şekilde mağdur ettikleri için suç duyurusunda bulunacağım” şeklinde konuştu.

Asker olduklarını söyleyip, insanları vicdanen rahatsız ettiklerini belirten Kanber, “Hadi benim durumum olabilir, bu parayı ödeyecek gücüm olabilir. Ama durumu olmayan insanlara da bunu yapabilirler” dedi.