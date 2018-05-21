Dolandırıcılıktan 27 yıl 7 ay hapis cezası alan kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Merve Ç. isimli genç kadın, resmi belgede sahtecilik yaparak 5 ayrı olayda vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle 27 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu nedenle kadının aranması çıkınca Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri genç kadını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda kadının Barış Mahallesi’nde bir ayakkabıcının önünde olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis, kadını kaldırımda yürürken yakaladı.

Hakkında dolandırıcılık suçundan 27 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.