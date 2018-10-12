Dolandırıcısını megafonla afişe eden adam, bu kez zeytinini, salçasını yola döktü

Adana'da 6 ay önce kendisini dolandıran şahsı megafonla bağırarak afişe eden Osman Aslan isimli zeytinyağı toptancısı, kurşunlandığını iddia ederek İstasyon Meydanı'nda zeytin ve salçalarını sokağa dökerek eylem yaptı.

Osman Aslan isimli zeytinyağı toptancısı, iş adamı M.K.'ye senetsiz 13 bin 500 lira değerinde zeytinyağı sattığını ancak parasını alamadığını öne sürerek, 6 ay önce megafonla bağırıp, dolandırıcısını afişe etmişti. Aslan, aracının arkasına M.K.'nin nüfuz cüzdanının fotoğrafını ve kendisini dolandırdığına dair bir yazı astı. Aslan, M.K. ile ilgili fotoğraf ve yazıyı kaldırmasının istendiğini, ancak kendisinin bunu kabul etmemesi üzerine de gerilimin yükseldiğini söyledi. Bu sabah M.K. tarafından silahlı saldırıya uğradığını, canını zor kurtardığını iddia eden Aslan, parasını almadan yazıyı kaldırmayacağını ve eylemlerine son vermeyeceğini söyledi.

Adana Tren Garı'nın önüne aracını park eden Aslan, aracının üzerine çıkarak zeytin, salça gibi ürünlerini yola dökerek eylem gerçekleştirdi. Parasının ödenmesini istediğini belirten Aslan, "3 senedir benim paramı ödemedi. Ben de belki utanır da borcunu öder diye aracımın arkasına fotoğrafını astım. Ailesiyle birlikte beni sürekli tehdit ediyor. Bana silah çekip, yolumu kesiyorlar. Bu sabah da beni takip edip, evimin önünde aracımı taradılar" diye konuştu.

Parasını almadan eylemlerinden asla vazgeçmeyeceğini belirten Aslan, "Ben bu eylemi sesimi halka duyurmak için yaptım. Cumhurbaşkanımıza, Adana Valiliğine, Emniyet Müdürlüğüne sesimi duyurmak için yaptım" dedi.