Dolmuş ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile dolmuş minibüsünün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saimbeyli Caddesi Tutar Sokak kavşağında meydana geldi. Mehmet Ö. yönetimindeki 01 Y 9867 plakalı dolmuş minibüsü ile Ahmet Semih'in kullandığı 01 AAR 268 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette bulunan sürücü Semih ve arkasında yolculuk eden Burak Ballı motosikletten yere düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.