Dolmuşta sivil polis var

Adana'da toplu taşıma araç sürücülerinin daha dikkatli ve hata yapmadan araç kullanmaları için 2 sivil polis dolmuşlara yolcu gibi binip denetleme yapıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha güvenli seyahat edebilmeleri için sivil trafik polisi uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında görevlendirilen 2 sivil polis, vatandaş gibi duraklardan toplu taşıma araçlarını bekleyerek kartlarını basıyor ve yolcu kılığında aracın ve sürücünün denetliyor.

Sivil polis, toplu taşıma araç sürücülerinin duraklarda nizamı durup durmadığını, yolcuları durakta indirip indirmediğini, kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Her şeyi büyük bir gizlilikle yapan sivil polis daha sonra başka bir durakta da iniyor. Ancak polis inmeden önce sürücüye kendisinin polis olduğunu söyleyerek, sürücünün yaptığı hataları söyleyip uyarılarda da bulunuyor. Öte yandan sivil polis, hata yapmayan sürücülere de teşekkür ediyor.

İki sivil polisin bindiği bir toplu taşıma aracında, sürücünün yanındaki vatandaşla sohbet ettiği ve zaman zaman aracın kapısını açık bıraktığı için polislerden uyarı aldığı kaydedildi. Aynı sürücünün bir kez daha bu kural ihlallerini yapması halinde de sürücüye ceza yazılacağı öğrenildi.

Toplu taşıma sürücüsü Halil Aksak, uygulamanın hem kendileri hem de vatandaşlar için iyi olduğunu, kendilerinin de genel itibariyle kurallara uyduklarını ifade etti.

Vatandaşlar ise polisin sürücüleri denetlemesinin herhangi bir kazanın önüne geçmek için önemli olduğunu, polisin bu uygulamasının kendilerine güven verdiğini dile getirdi.

Öte yandan sivil polislerin bu uygulaması gün boyu aynı şekilde devam ediyor.