Dolmuşun arka koltuklarını su borusuyla soğutuyor

Şoför Şimşek, derme çatma bir sistem yaptığını ancak artık yolcuların sıcaktan bunalmadığını söyledi.

Kentte faaliyet gösteren Barkal Minibüs Kooperatifi’ne bağlı 01 M 288 plakalı dolmuşun şoförü Abdullah Şimşek, dolmuşunda bulunan klimanın en arkadaki koltuklara etki etmemesi üzerine aldığı şikayetler nedeniyle bu sorunu çözmek için bir klima şirketine başvurdu.

Şirketin kendisine 5-6 bin lira masraf çıkarması üzerine Şimşek, klimanın bir fanına taktığı, hava vermesi için bir kısmı kesilmiş su borusuyla problemi 20 lira maliyetle çözdüğünü söyledi. Arka koltuktaki yolcuların Adana sıcağında artık daha serin yolculuk ettiğini kaydeden Şimşek, şunları söyledi:

“Klimacılar isteseler bunu daha profesyonel ve ucuz yapabilirler. Bizim yapmış olduğumuz derme çatma bir sistem ama yolcu memnun. Daha önce klima etki etmediği için arka camlarım açık bir şekilde gidiyordum. Yolcuya ’pencereyi kapat’ diyordum. O da ’gel sen burada otur, ben orada oturayım’ diyordu. Yolcu haklı. Ben de böyle bir sistem yaptım. Şimdi arka camlarım kapalı bir şekilde çalışıyorum.”

Mehmet Yılmaz isimli bir yolcu ise, “Şu an gerçekten sistem harika. Diğer hatlara da bu sistem uygulanırsa gerçekten iyi olur. Normalde arka tarafı soğutmuyor. Genelde hep ön tarafa soğuk vuruyor ama arka taraf soğuk olmuyor. Adana’nın bildiğiniz gibi kışı yok sürekli yaz. Bu da gerçekten lazım olan bir şey” diye konuştu.

Ahmet Çilingir isimli yolcu da bu sistemle daha önce karşılaşmadığına değinerek, “En azından bizim rahatımızı düşünmüş” dedi.

Mustafa Işık isimli başka bir yolcu ise “Aslında düşük imkanlarla şöyle güzel bir yöntem yapmış dayımız. Arkadaki insanları da düşünerek tabi. Yani cidden tebrik ediyorum. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz” şeklinde konuştu.