Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 12:39

Döner bıçaklı saldırgan güvenlik kamerasında

Adana’da Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından kafeden çıkan taraftarlar arasında çıkan, 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı kavgada bıçak ve döner bıçağıyla taraftarları kovalayan şahıslar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Döner bıçaklı saldırgan güvenlik kamerasında

30 Nisan 2018 12:39


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından kafelerden çıkan taraftar grupları karşı karşıya geldi. Tarafların arasındaki tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavgada döner bıçağıyla boğazından yaralanan Taylan Çınar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.


Kavga sırasında bıçak ve döner bıçağıyla taraftarları kovalayan şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç