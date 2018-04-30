Döner bıçaklı saldırgan güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından kafelerden çıkan taraftar grupları karşı karşıya geldi. Tarafların arasındaki tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavgada döner bıçağıyla boğazından yaralanan Taylan Çınar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga sırasında bıçak ve döner bıçağıyla taraftarları kovalayan şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.