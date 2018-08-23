Döviz kaybına karşı üretim artışı önerisi

Karacabey, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Mithat Ateş, Orman Bölge Müdürü İsmet Erol ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları ile birlikte Adana Sarıçam mevkisinde konuşlu bulunan Helikopter ve İlk Müdahale Ekibini ziyaret etti.

Açık alanda yapılan toplantıda konuşan Adana Bölge Müdürü İsmet Erol, “Bizim 1730 kişilik bir ordumuz var, memleketini ve teşkilatını seven bu insanlar sizin himayenizde memleketimizin ve teşkilatımızın huzuru için canı gönülden çalışmaya üretmeye devam ediyor, sizi burada görmekten son derece mutluyuz, daha güzel işler üretmek için desteklerinizi bekliyoruz, saygılarımı sunarım” dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise Adana’da çalışanlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek memleketin her karış toprağında bir sorumlusunun olduğu 36 bin kişilik güçlü, büyük bir teşkilat olduklarını belirterek, “Son derece verimli çalışan bir teşkilatımız var, titiz, prensipleri olan ve kurumsallaşmış yapısıyla kurumumuz dışından övgüler alıyoruz, bu da bizleri çok mutlu ediyor, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu toprakların erozyonla akıp gitmesine müsaade edemeyiz, yangın başta olmak üzere her türlü zararlıdan bu toprakları koruyarak sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Son zamanlarda ülkeye karşı yapılan ekonomik savaşa karşı kurum olarak üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini vurgulayan Karacabey, üretim çalışmalarını artırarak döviz kaybının önüne geçilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Karacabey, personelin çalışma şartlarından da bahsederek “Karşı karşıya olduğunuz tüm zorlukların farkındayız, hepsini zaman içinde çözeceğiz, hep birlikte gayret ederek sorunları aşacağız” dedi.