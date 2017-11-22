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22 Kasım 2017 11:59

Dr. Altunsu: “Ucunda kalkınma olan projeler değer görür”

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Dr.

Dr. Altunsu: “Ucunda kalkınma olan projeler değer görür”

22 Kasım 2017 11:59

Lutfi Altunsu, network oluşturma, yatırımlar, uluslararası pazarlama stratejileri gibi ucunda kalkınma olan projelerin kabul gördüğünü söyledi.


Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Belgin Özçelik, Genel Sekreter Berman Mantı, Eğitim Komisyonu Üyeleri Ayfer Koni, Nevin Yıldız ve Belkıs Yakıcı ile birlikte ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu’yu ziyaret ederek projeler hakkında istişarede bulundu.


Teknik destek adı altında eğitim programları olduğunu belirterek bilgi veren ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, "emel amacımız; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kurumlara kalkınmayla ilgili olabilecek faaliyetleriyle ilgili, kendi kurumsal faaliyetleri geliştirmek üzere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Bunlar yöneticilerimize, çalışanlarımıza verilebilecek idari eğitimlerdir. Yapılan hizmetleri daha kaliteli, daha iyi, daha ileri seviyede yapabilecek eğitim ve danışmanlık alanlarını destekliyoruz. Genele yönelik eğitimlere çok açık değiliz. Network oluşturma, yatırımlar, uluslararası pazarlama stratejileri gibi ucunda kalkınma olan projeler kabul görmektedir” dedi.




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