Dr. Bayrak: “Yerli ve milli duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz”

Halis Bayrak, son günlerde yaşananları ekonomik savaş olarak niteleyerek, “Yerli ve milli duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin arkasındayım” dedi.

Aynı zamanda Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı görevlerini de yürüten Dr. Bayrak, “Darbeyle, hendekle, provokasyonla yapamadıklarını şimdi dolar ile gerçekleştirmek istiyorlar. Ancak başaramayacaklar” dedi.

Bayrak, Türkiye’nin tek yumruk olduğunu ve bu oyunu bozacaklarını belirterek, “Yaptırımlar, ekonomik tetikçi kredi derecelendirme kuruluşları, yalan haberler ile Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlar, ecdadımızın torunları olduğumuzu unutuyorlar. Dik ve kararlı duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz” dedi.

Yaşanan hareketliliğin reel gerçekle örtüşmediğinin altını çizen Bayrak, “Bu ekonomik bir savaş. Yerli ve milli iş adamlarımız ve politikalarımız ile Büyük Türkiye bu savaşı kaybetmeyecek. Milli ekonomi modelimizi hedef alan bütün saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım” dedi.