Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 16:21

Dr. Bayrak: “Yerli ve milli duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz”

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Dr. Bayrak: “Yerli ve milli duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz”

13 Ağustos 2018 16:21

Halis Bayrak, son günlerde yaşananları ekonomik savaş olarak niteleyerek, “Yerli ve milli duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin arkasındayım” dedi.


Aynı zamanda Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı görevlerini de yürüten Dr. Bayrak, “Darbeyle, hendekle, provokasyonla yapamadıklarını şimdi dolar ile gerçekleştirmek istiyorlar. Ancak başaramayacaklar” dedi.


Bayrak, Türkiye’nin tek yumruk olduğunu ve bu oyunu bozacaklarını belirterek, “Yaptırımlar, ekonomik tetikçi kredi derecelendirme kuruluşları, yalan haberler ile Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlar, ecdadımızın torunları olduğumuzu unutuyorlar. Dik ve kararlı duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz” dedi.


Yaşanan hareketliliğin reel gerçekle örtüşmediğinin altını çizen Bayrak, “Bu ekonomik bir savaş. Yerli ve milli iş adamlarımız ve politikalarımız ile Büyük Türkiye bu savaşı kaybetmeyecek. Milli ekonomi modelimizi hedef alan bütün saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç