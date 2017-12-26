Dilek Şire Eren, günümüzde istenmeyen kıllardan kurtulmanın en etkili yönteminin lazer epilasyon teknolojisi olduğunu söyledi. Eren, konusunda uzman kişilerin yapacakları incelemenin ardından kişinin kıl ve cilt tipine göre cihaz seçimiyle en etkili sonucun alınabileceğini kaydetti.

Eren, yaptığı açıklamada, lazer epilasyon teknolojisinin bir kaç farklı dalga boyu ile uygulanarak istenmeyen kılların yok edilebildiğini hatırlatarak, cihazların dalga boyuna göre Alexandrite lazer, Diode lazer, Nd-Yag lazer ve IPL lazerleri olarak adlandırıldığını ifade etti.

Bu teknoloji bulunduğundan beri hangi tipinin daha iyi olduğuna dair tartışmaların sürdüğünü vurgulayan Eren, “Bu konu ile ilgili sorulara cevap vermek çok kolay değildir. Her sistemin zayıf bir yanı ve üstün olduğu bir taraf bulunmakla birlikte genel olarak birbirlerine yakın etkinlik göstermektedirler” dedi.

“Herkese iyi gelen yöntem size gelmeyebilir”

Merkezin kurucularından Gizem Toktaş Geylani ise her hangi birine çok iyi gelen lazer epilasyon yönteminin bir başkası için hayal kırıklığı oluşturabileceğine dikkat çekti. Geylani, “Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın Long Pulse denilen özelliğe sahip olan Alexandrite, Diode ve Nd-Yag cihazlarının belirgin üstünlüğü bilinmektedir” diye konuştu.

Lazer epilasyonda çok açık renkler haricindeki diğer kılların uygun lazer seçildikten sonra iyi sonuç vereceğini ifade eden Geylani, “Burada önemli olan kıl kökündeki pigmentlerdir. Bu yüzden siyah veya kahverengi tüyler tedaviye en iyi yanıt veren gruptur. Beyaz ve gri tüyler tedaviye yanıt vermez” şeklinde konuştu.

Lazer epilasyon yöntemleri

Estelite Güzellik & Estetik Merkezi’nden Dr. Mustafa Can Eren de istenmeyen kıllardan kurtulmak için uygulanan lazer epilasyon cihazları hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Eren, şunları kaydetti:

“Diode lazer; geleceğin lazer epilasyon sistemi olarak kabul görmektedir. Ancak ağrılı olması ve yeterince soğutma olmayan modellerde kolay yanık yapabilmesi dezavantajıdır. Ancak yeni geliştirilen buz lazer gibi sistemlerde bu dezavantajları ortadan kalkmıştır. Özellikle yüz bölgesi ve kollarda erkek sırtı gibi kılların daha derinde yerleşim gösterdiği yerlerde etkisi mükemmeldir.

Nd Yag lazer; zencilere bile lazer epilasyon imkanı sağlaması nedeniyle özellikle koyu tenlilerin güvenle tercih edebileceği bir sistemdir. Etkinliği diğer sistemlere göre daha düşük de olmakla birlikte güvenliği ön planda tutan esmer kişiler için alternatifsiz bir sistemdir.

Alexandrite lazer; güvenle tercih edilebilecek kendini ispatlamış bir sistemdir. Hasta uyumu ve konforu mükemmeldir. Buğday ve daha koyu tenlerde etkisi daha az olabilir ancak yeni sistem soğutma olan lazerlerde yanık yapmadan daha etkili dozlara çıkılabilir.”