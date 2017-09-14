Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 09:12

Düğün günü fuhuş operasyonundan gözaltına alındı

Adana merkezli 14 ilde internet üzerinden site kurup 700 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülen eskort çetesine yapılan operasyonda şüphelilerden birinin düğün günü gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Düğün günü fuhuş operasyonundan gözaltına alındı

14 Eylül 2017 09:12


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internette çok sayıda eskort sitesi kurup kadınlara fuhuş yaptıran bir çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından gerekli izinleri alarak çeteyi takibe başlayan polis yaptığı çalışma sonunda Mehmet A.’nın (36) liderliğinde kurulan 54 eskort sitesinin Türkiye genelinde yaklaşık 700 yerli ve yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığını belirledi. Çete liderinin şüphe çekmemek ve kadınlardan aldığı parayı reklam şirketine yatırtmak için şirket kurduğu tespit edildi. Şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden polis, fuhuş çetesini bilişim sistemlerini kullanmak yoluyla örgütlü yapı içerisinde eskort sitesi kurarak ‘fuhşa teşvik’, ‘fuhşa aracılık’, ‘fuhuş için yer ve imkan sağlamak’ ve ‘fuhşu kolaylaştırmak’ suçlarından çökertmek için düğmeye bastı. Ahlak polisi bu tespitleri yaptıktan sonra, Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya’da şafak vakti operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda daha önceden tespit edilen 23 kişiden 2’si kadın 20 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına katılarak ünlenen Birkan K.’nin de (23) olduğu ortaya çıktı.



Düğün salonu yerine nezarethanede kaldı


Polis operasyonda çeteye eskort siteleri konusunda teknik destek veren Salih Cem K.’yı da (25) gözaltına aldı. Polis bu zanlının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılan sitelere yeni domain adresi ayarlayarak sitelerin her zaman açık kalmasını sağladığını tespit etti. Zanlının gözaltına alındığı 13 Eylül günü Eskişehir’de düğünü olduğu ve B.Ç. isimli bir genç kız ile evleneceği ortaya çıktı. Zanlının sosyal paylaşım sitesinden evlilik davetiyesini yayınladığı da görüldü. Zanlı 13 Eylül günü düğün salonuna gidip dünya evine girmek yerine o günü nezarethanede geçirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç