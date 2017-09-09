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09 Eylül 2017 17:30

Düğün konvoyunda PKK bayrağı alarmı

Adana’da bir düğün konvoyundaki bazı otomobillere terör örgütü PKK bayrağını andıran renklerde poşular asılması üzerine harekete geçen polis, araçların sürücülerine para cezası kesti.

Düğün konvoyunda PKK bayrağı alarmı

09 Eylül 2017 17:30


Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesindeki Mithat Özhan Bulvarı üzerinde sarı, yeşil ve kırmızı renklerde poşular asılı araçları gören vatandaşlar, bunların PKK bayrağı olduğunu düşünerek polise ihbarda bulundu. Araçların geçebileceği güzergaha çok sayıda asayiş ve terörle mücadele ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, nişana giden damat ve gelin adayının içerisinde bulunduğu otomobil ile konvoydaki diğer 2 otomobili Adnan Kahveci Bulvarı’nda durdurdu. 2 otomobildeki poşuları söküp, çöpe atmak üzere el koyan polisler, damat adayı ve diğer araç sürücüsüne 95’er lira para cezası kesti.


Recep Şener isimli sürücü, bayrakların PKK bayrağı olduğunu bilmedikleri için astıklarını belirterek, “Bilseydik asmazdık. Gelin ve damat düğüne geç kaldı” dedi.




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