Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu (SBŞT) Haşmet Zeybek'in yazıp, Tamer Gözüdeli'nin yönettiği tek perdeli müzikli, danslı, köy seyirlik yetişkin oyunu "“Düğün Ya da Davul” seyirciyle buluştu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki prömiyeri yoğun ilgi oldu. Tiyatro oyunun ilk gününe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da katıldı.

Seyhan Belediye Şehir Tiyatrosu'nun yurt içi ve yurt dışında Adana'yı en iyi şekilde temsil ettiğini ve bugün Türkiye'nin sayılı şehir tiyatrolarından biri olduğu belirten Başkan Zeydan Karalar, sanata karşı olmanın barışa, uygarlığa ve insanlığa karşı durmak olduğunu söyledi. Karalar, “Şehir tiyatromuz bizleri yurt içi ve yurt dışında en güzel şekilde temsil ediyor. Bugün kadın erkek birlikte tiyatro izleyebiliyorsak bu önemlidir. Sanat; barıştır, kardeşliktir, aydınlıktır, sanat uygarlıktır. Sanata karşı çıkmak insanlığa karşı çıkmaktır. Ama Maalesef bazı kafalar sanata karşı çünkü onlar barışa karşı” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Zeydan Karalar, oyunculara ile oyunun yönetmeni ve aynı zamanda Seyhan Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli'ye çiçek verdi.

Her cuma saat 20.00'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'de ücretsiz izlenebilecek oyunun davetiyeleri Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilecek. Oyunun sezon sonuna kadar Adanalı tiyatro severler ile buluşmaya devam edeceği bildirildi.