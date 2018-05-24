Düğünlerde artık altın yerine para takıyorlar

Son günlerde altın fiyatlarının aşırı derecede artması ve dalgalanması nedeniyle alım gücü düşük olan vatandaşların da düğünlerde gelin veya damada taktıkları altın miktarı değişti.

Kuyumcu Volkan Nardalı, yatırımcıların ise artış nedeniyle altına rağbet gösterdiğini belirterek “Bu yükselişin sağlıksız bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Seçimden sonra daha çok fiyatlar oturacaktır. Dün bunu yaşadık bugün de yaşıyoruz ama bugün düne nazaran biraz daha sakin geçiyor. 3 gün sonra 5 gün sonra daha da oturur. Çok büyük bir aksiyon beklemiyorum. Yükseleceği kadar yükseldiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bir başka kuyumcu Mehmet Özkan ise düğünlerde takı takmak için vatandaşların artık çeyrek altın yerine yarım grama kadar düştüğünü belirterek, “1 gram altın 200 lirayı buldu yarım gram da 100 liraya tekabül ediyor” diye konuştu.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ise yatırımcıların genelde aşırı düşüşte altın yatırım uzmanı gibi hücum ettiklerine ancak son 1-2 yıldır bunun yaşanmadığına dikkat çekerek, düğünlerdeki altın borsasını şöyle değerlendirdi:

“Bir çeyrek altın 300-325 lira civarında. Takdir edersiniz ki orta gelirli veya dar gelirli insanların çeyrek takmaları maalesef sıkıntı. Bunun yerine çeyreğin yarısı ya da 1 gramlık, yarım gramlık şeklinde altınlarımız takılıyor. Genel olarak da baktığınızda parayla geçiştiriyorlar. 100 lira takıyorlar 150 lira takıyorlar.”