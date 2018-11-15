Dünya Diyabet Günü'nde çocuk hastalara dikkat çektiler

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'dan Doç. Dr. Özlem Sangün, “Diyabet bakım becerilerini elde etmiş Tip 1 diyabetli çocuklar, ailelerinin de desteğiyle akranlarının yapabildiği her türlü aktiviteyi gerçekleştirebilmekte, sağlıklı bir şekilde büyüyüp hayatlarını sürdürebilmektedir” dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Seyhan Yerleşkesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklara ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Tip 1 diyabet ile ilgili teknolojik gelişmeler, diyet planlamaları ve diyabetle ilgili sorunların çözümleri konusunda aileler bilgilendirildi.

Etkinlikte konuşan ve diyabetin yönetilebilir bir durum olduğunu belirten Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'dan Doç. Dr. Özlem Sangün, “Günümüzde Tip 1 Diyabet halen önlenebilen ya da tamamen ortadan kaldırılabilen bir hastalık değildir. Ancak diyabet bakım becerilerini elde etmiş Tip 1 diyabetli çocuklar, ailelerinin de desteğiyle akranlarının yapabildiği her türlü aktiviteyi gerçekleştirebilmekte, sağlıklı bir şekilde büyüyüp hayatlarını sürdürebilmektedir. Bu amaçla kullanılabilecek teknolojik araç-gereçler ve beslenme planlanma yöntemleri her geçen gün gelişmektedir. Biz de bu farkındalığı oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik“ dedi.

Ayrıca Sangün, diyabetli yaşamda sürekli eğitimin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin diyabetle günlük yaşam becerilerinin gelişmesine olumlu katkıda bulunduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında ailelere yönelik, Doç. Dr. Özlem Sangün “Diyabet Teknolojileri”, Uzm. Dr. Özlem Korkmaz “Diyabette Karbonhidrat Sayımının Önemi”, Diyetisyen Beyza Ölçülü “Örneklerle Karbonhidrat Sayımı” ve Öğr. Üy. Dr. Meryem Özlem Kütük tarafından “Diyabetli Yaşamda İpuçları” konulu söyleşiler gerçekleşti.

Ailelerle soru-cevap şeklinde devam eden etkinlikte çocuklara özel hazırlanan diyabetik ikramlarda bulunuldu.

Bu sırada keyifli etkinlikler de gerçekleştiren Tip 1 diyabetli çocuklar ve aileleri, diyabetle ilgili yenilikleri öğrenirken, günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunların çözümleri konusunda bilgiler edindiler.