Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık etkinliği

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü tarafından, "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla halka yönelik seminer düzenledi. Soru-cevap şeklindeki seminerde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü doktorları diyabetten korunmak ve diyabet ile yaşam hakkında önemli bilgiler verildi.

Toplumsal farkındalığı sağlamak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yüreğir Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Eda Ertörer, “Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü olarak, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde, toplumsal farkındalığı artırmak ve diyabetin önemine dikkat çekmek için bu organizasyonu düzenledik. Burada amacımız tamamen kişinin diyabet ile ilgili olarak kafasındaki tüm soruları cevaplamaktır” dedi.

1 saat süren programda Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Eda Ertörer, Doç. Dr. Akatlı Kürşat Özşahin, Doç. Dr. Okan Sefa Bakıner, Dr. Filiz Ekşi Haydardedeoğlu, Dr. Aydan Aksöyek ve Dr. Gülay Şimşek Bağır tarafından diyabetten korunmak ve diyabet ile yaşam hakkında önemli bilgiler verildi.