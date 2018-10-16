Dünya Gıda Günü'nün bu yıl ki konusu: 'Açlığa Son'

Bu yıl ikincisi düzenlenen Adana Lezzet Festivali kapsamında Adana'da bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Temsilcisi Viorel Gutu, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin eşliğinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş'la görüştü.

Festivale katılımlarından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Gutu, her sene farklı bir temayla kutlanan Dünya Gıda Günü'nde bu sene ‘Açlığa Son' konusunun işleneceğini belirtti.

Dünya Gıda Günü etkinliklerine lezzet festivali ile başlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Gutu, “Açlığa Son; güvenilir, sağlıklı ve besleyici gıdaya herkesin, her yerde erişimi için hep birlikte çalışmamız anlamına geliyor” dedi.

Dünya Gıda Günü'nde, 150'yi aşkın ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler; dünya çapında açlık çeken insanlarla ilgili farkındalığı arttırarak açlığa son vermeye yönelik çalışmaları hızlandırmayı, herkes için gıda güvenliğini ve iyi beslenmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.