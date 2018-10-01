Dünya Kalp Günü'nde bisiklete bindiler

Adana'da Dünya Kalp Günü dolayısıyla Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet etkinliği ile vatandaşlar bisiklete bindi.

Bisiklete binmenin kalp sağlığına faydasını öne çıkarmak ve hareketli yaşama dikkat çekmek için Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik Atatürk Parkı'ndan start aldı. ‘Kalbinizi Ödüllendirin' temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Parkı'nda stant kuruldu. Daha sonra bisikletçiler, Cumhuriyet Caddesi, Ziyapaşa Bulvarı, İstasyon Meydanı, Gazipaşa Bulvarı ve tekrar Atatürk Parkı olarak belirlenen güzergahta bisiklet sürdü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, “Bisiklete binmenin özellikle insan sağlığı açısından büyük önemi var. Hareketli yaşam kalp sağlığı açısından önemli. Ülke genelinde bu kapsamda düzenlenen etkinliğe katılımın yoğun olması hepimizi sevindirdi. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.