Dünya Offshore Şampiyonası, yarın Adana’da başlıyor

İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa, ABD ve Türkiye’den pilotların 225 beygir gücündeki teknelerle 150 kilometre hızın üzerine çıkacağı mücadele, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde pek çok noktadan rahatlıkla, halka açık olarak izlenebilecek.

Dünya Offshore Şampiyonası Adana Grand Prix’in tanıtım toplantısı Adana Yelken Külübü’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yarışları daha fazla insanın izlemesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, “Adana’nın tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürünü Türkiye ve dünyayla paylaşmayı düşünüyoruz. Adana’daki ve çevre illerdeki tüm vatandaşları, yarışları izlemek üzere Yelken Kulübü’ne bekliyoruz. Gelemeyenler ise televizyondan canlı yayınlanacak yarışları ekranları başından izleyebilir” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ise Seyhan Baraj Gölü’nün Adana’ya değer katan doğal güzelliğiyle bir hazine olduğuna vurgu yaparak, “Offshore yarışmasının burada düzenlenmesi de bu göle ve Adana coğrafyasına değer katacak bir organizasyondur. Bu organizasyonla beraber su sporlarında mazisini arayan Adana’da önemli bir tekamül gerçekleşmiş olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Seyhan Baraj Gölü’nün etrafını günü birlik yaşanmaya hazır hale getirme konusunda önemli mesafe sarf ettik. Bu gölün tüm çevresini Adanalı turistlere ve yabancı turistlere gezilebilir, görülebilir, dinlenebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.

8 takımın mücadele edeceği yarışlarda İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, ABD ve Türkiye’den pilotlar mücadele verecek.

225 beygir gücündeki motorlarla yarışan teknelerin Seyhan Baraj Gölü’nde 150 kilometre hızın üzerine çıkacağı belirtildi. Yarışlar, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde pek çok noktadan rahatlıkla ve halka açık olarak izlenebilecek.

Dünya Şampiyonluğu yolunda büyük önem taşıyan mücadele, 5 Mayıs Cumartesi günü 14.00-15.00 saatleri arasında, 6 Mayıs Pazar günü ise 12.30-13.30 saatleri arasında televizyondan canlı olarak yayınlanacak.

Adana Yelken Kulübü’nce düzenlenen “Dünya Offshore Şampiyonası Adana Grand Prix” Yarışı’na Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yanı sıra Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi de destek veriyor.