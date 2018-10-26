Dünya şampiyonları Adana'da buluşacak

Adana'da, 7 ülkeden 18 sporcunun katılımıyla muay thai turnuvası gerçekleştirilecek.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Genel Koordinatörü Hakan Şahade, düzenlenen basın toplantısında, dünyanın birçok ülkesinden şampiyonları Adana'da buluşturacaklarını söyledi. Şahade, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda yapılacak turnuvada, 7 ülkeden 18 sporcunun mücadele edeceğini belirterek, "Sponsorluklarından dolayı Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Aylardır bu organizasyon için hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonlarını bir araya getirmek çok kolay olmadı. Dünyanın birçok ülkesinden sporcular Adana'ya gelecek. Kentin tanıtımına katkı sağlayacak bir organizasyona imza attığımız için mutluyuz" dedi.

Toplantıya katılan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Halit Yılmazer ve organizatörlerden Mehmet Karaca da şampiyona hakkında bilgi vererek, bu turnuvanın Adana'nın hem ekonomisine hem de tanıtımına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.