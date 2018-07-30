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30 Temmuz 2018 15:37

Dünya yıldızı Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, dünya yıldızı Anderson Oliveira’yı kadrosuna kattı.

Dünya yıldızı Adana Demirspor’da

30 Temmuz 2018 15:37


Manchester United ile sayısız başarılara imza atan Anderson, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson; Porto, Manchester United, Fiorentina, İnternacional ve Coritiba formalarını giyerken Manchester United formasıyla da Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.


Dünyanın çeşitli takımlarda başarıyla forma giyen Anderson’u transfer ettiklerini söyleyen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, transferin mavi-lacivertli camiaya hayırlı olmasını diledi.




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