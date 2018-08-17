Dünyanın en büyük deprem izolatörlü binası Adana’da

17 Ağustos 1999’da 7.4 büyüklüğünde yaşanan, yaklaşık 45 saniye süren ve Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova’da 17 bin 480 kişinin hayatını kaybetmesine, on binlerce kişinin yaralanmasına neden olan depremin yıldönümünde, tüm gözler bir kez daha alınan tedbirlere çevrildi. Deprem sonrasında bir takım yasal düzenlemelerle önlem alınırken, Kamu Özel İşbirliği-PPP (Public Private Partnership) modeli kapsamındaki yatırım projelerinin dev adımlarından biri olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilen bin 512 adet sismik izolatörle dikkati çekiyor.

Dünyanın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri sayesinde, coğrafyasında yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile hastanedeki tüm operasyonel faaliyetler hiç bir aksama olmadan devam edebilecek. Ameliyatlar bile kesintiye uğramayacak ve her koşulda kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmeti sağlanabilecek.

Deprem izalatörleri nasıl çalışıyor?

Yapının taşıyıcı sistemleri arasına yerleştirilen sismik izolatörler, yapının salınım periyodunu artırarak yıkıcı özellik taşıyan kritik bölgeden uzaklaşmasını ve yatay deprem kuvvetlerinden minimum şekilde etkilenmesini temin ediyor. Uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi ilan edilen Adana Şehir Hastanesinin inşaatı Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım’ın uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure ortaklığı ile gerçekleştirilmiş ve 18 Eylül 2017’de hasta kabulüne başlamıştı.

Kamu Özel İşbirliği-PPP modeli kapsamındaki yatırım projelerinin dev adımlarından biri olan Adana Şehir Hastanesi, bin 550 yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknolojiye sahip medikal ekipmanları ile sadece bulunduğu bölgenin değil dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer alıyor.