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09 Ağustos 2018 04:34

Dur ihtarına uymayan araç lastikleri patlatarak durduruldu

Adana’da uygulama noktasından kaçan bir otomobil Polis ekiplerini harekete geçirdi.

Dur ihtarına uymayan araç lastikleri patlatarak durduruldu

09 Ağustos 2018 04:34

Yaklaşık 20 km’lik takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı ortaya çıktı.


Olay, merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gece saatlerinde uygulama yapan asayiş ekipleri şüphe üzerine 34 HB 9364 plakalı otomobili durdurmak istedi. Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Hızla kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri yaklaşık 20 km’lik kovalamaca sonucu otomobili Kıyı Boyu Caddesin’de kapan kurup lastiklerini patlatarak durdurdu. Otomobilden indirilen 6 kişi üst araması yapıldıktan sonra kelepçelenerek ifadeleri alındı. Araç sürücüsü H.B’nin ehliyeti olmadığı için uygulama noktasından kaçtığı öğrenildi. Ehliyetsiz sürücünün ifadesi alındıktan sonra trafik polisleri tarafından ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.




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