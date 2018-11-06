Durak: "Adana Metrosu'nu 3 yılda tamamlarım"

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, "Metroyu tamamlayacak, devamını hemen yapabilecek biri varsa aday değilim. Eğer yapacak olan yoksa gelir, 3 senede Adana Metrosu'nun devamını yaparım" dedi.

Adana'da 5 kez seçim kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak son döneminde İçişleri Bakanlığınca hakkında açılan soruşturma nedeniyle görevinden alınan Aytaç Durak, Adana Metrosu ve 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki adaylığıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Adana Metrosu'nun devam projesinin daha uzun süre tamamlanamayacağını öne süren Durak, "Eğer 'Ben metroyu yaparım, devamını hemen yapabilirim' diyen biri varsa ben aday değilim. Eğer yapamayacaklarını dile getirirlerse hem seçim kazanmak hem de metroyu tamamlamak için Allah bana sağlık verdiği müddetçe çalışır, hepsinin üstesinden gelirim" diye konuştu.

Adana Metrosu'nun tamamlayabilecek aday çıkmaması durumunda kendisinin 3 senede Adana Metrosu'nun devam projesini tamamlayacağını söyleyen Durak, "Metroyu bir ağaç gibi düşünürsek, bu ağacın dallarını yapmazsanız tabi ki zarar edersiniz. Eğer metro bünyesinde 800-1000 personel çalıştırırsanız, elbette zarar edersiniz" ifadelerini kullandı.

Adana Metrosu'nun yerin üzerinden gitmesine yönelik yapılan eleştirilere de cevap veren Durak, "Metro yer üstünde de olur, yer altında da. Mesela Viyana Metrosu'na bindim. Tamamı yerin üstünden gidiyor. Ayrıca bu kadar modern bir araç dururken, neden bu zamana kadar müdahale eden olmadı? Neden siyasiler bunu gündeme getirmedi? Eğer yapamayacaklarsa ben gelir 3 senede metroyu tamamlarım. Şu anki günlük 35 bin kişilik taşıma kapasitesini de 240 bine çıkartırım" dedi.