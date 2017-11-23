Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarının birlikte gerçekleştirdiği hizmet açılışlarına katılan Durmaz, "Yapılan hizmetlere bakarak açıkça ifade ediyorum ki Adana Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik anlayışının samimi bir örneğidir" dedi.

Sadir Durmaz, Adana’nın kırsalındaki Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin "Birlikte başarıyoruz" ilkesiyle hayata geçirdikleri hizmetlerin açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Adana’ya geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte kentin kırsalında hizmetleri yerinde görmek ve açılışları gerçekleştirmek için kent merkezinden hareket eden Durmaz’ın ilk durağı Kozan Tapan bölgesinde yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Feke ve Saimbeyli’de hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi

Tapan’daki yol çalışmasının ardından Feke’ye geçen ve Feke’deki toplu açılış törenine katılan Durmaz, törende gerçekleştirdiği konuşmada "Buraya gelirken yayla yolunu kullandık ve gördüm ki devletin yapamadığı hizmeti Adana Büyükşehir Belediyesi, kendi imkanlarıyla büyük bir özveri ile yapmış. MHP’nin belediyecilik anlayışının özünde Allah korkusu ve insan sevgisi var. Bu şu demektir bizin için belediyecilik bir gönül işidir aşkla belediyenin sorunlarına yönelmektir. Görülen o ki hizmetler tam da böyle bir anlayışla hayata geçiriliyor Adana’da" dedi.

“Milliyetçi belediyeciliğin adalet anlayışı budur”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Adana Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleri ile kollektif bir ruhla çalıştıklarını ifade ederek, “Buralarda yılların ihmal edilmişliği var ve buradaki vatandaş şartlar ne olursa olsun Atatürk’e, Cumhuriyet’e sadakat noktasında tereddüte düşmemiş, devlete baş kaldırmamış. Milliyetçi belediyecilik anlayışı ile her insanımızı aziz biliyor, hiç bir vatandaşımızı ötekileştirmiyoruz. Bizim adalet anlayışımız budur” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Feke’nin Gürümze Mahallesi’ne geçen heyet, burada çiftçilere silajlık yem dağıtımı yaptı.

"Azim ve kararlılıkla çalışıyoruz"

Feke’deki toplu açılış ve temel atma töreninin ardından heyet, Saimbeyli’ye geçerek toplu açılışları gerçekleştirdiler. Saimbeyli’deki açılış töreninde konuşan Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, belediyenin kısıtlı imkanlarına rağmen ilçeye dev hizmetler kazandırdıklarını, bu noktada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün güçlü bir destek gördüklerini ifade ederken, ‘’Liderimiz Devlet Bahçeli’nin bizlerden beklediği gibi azim ve kararlılıkla çalışıyoruz’’ dedi.

Saimbeyli’deki açılışların ardından Tufanbeyli’ye geçen heyet, ilçede vatandaşların su probleminin çözümünü ve Kayacık Mahallesi’nde soğuk hava deposunu yerinde inceledi. Sonrasında muhtarlık binasına geçen heyet burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.