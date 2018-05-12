Duş alamayan kampçıların imdadına yağmur yetişti

Bir müzik festivali için Mersin’den gelen kampçı gençler, 2 gündür duş alamadıklarını, yağmur sayesinde temizlendiklerini kaydetti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana’da 3 gündür aralıklı olarak süren sağanak yağışı bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, sıcaktan bunalanları ise sevindirdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar çanta, minder, poşet gibi malzemelerle ya da yapı saçaklarına kaçarak yağmurdan korunmaya çalışırken, kimileri ise sırılsıklam oldu.

Kentteki bir müzik festivali için Mersin’den Galleria AVM çim alanına gelen gençlerden bazıları da sağanak yağmurun altında frizbi oynayıp yağmuru eğlenceye dönüştürdü. Gençler sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, "Buraya zaten eğlenmeye geldik. Hava sıcak ama yağmur yağıyor güzel bir hava var. Sıcaktan çok şikayetçiydik, çok iyi oldu. İki gündür duş almıyorduk, böyle oldu artık" dedi.