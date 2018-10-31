"Düşler Atölyesi" açıldı

Proje ile bölgede yaşayan mülteciler ile yerli halk aynı anda Akkapı Mahallesi'nde kurulan atölyede eğitim görecek. Eğitim ile birlikte kurulan tekstil atölyesinde çalışacak olan mülteciler ile yerli halk istihdama katılmış olacak. Projede 150 yerli halk ile Suriye ve Afganistan gibi çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen mülteciler faydalanmış olacak. Burada üretilen ürünlerin halka ucuz yollu satışı sağlanacak. Böylelikle hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlanmış olacak. Ayrıca Seyhan Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu personel kıyafetleri de burada üretilecek.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar açılışta yaptığı konuşmada, atölyede Türk ve göçmen kadınlarının konfeksiyon ve dikim dersleri alacağını ve Adana'da önemli yere sahip konfeksiyon sektörüne atölyede eleman yetiştirileceğini söyledi. Başkan Karalar, “Halkımız nerede ne ihtiyaç duyuyorsa onu yapmaya çalıştık. Onun için ilklerin belediyesi, halkın belediyesi, çalışkan belediye, dürüst belediye olduk. Ve onun için Seyhan Belediyesi halkı ile bu kadar bütünleşti. Bu ‘Düşler Atölyesi' de kadınlara verdiğimiz değerin önemli bir göstergesi. Kadın, erkeklerle eş ve eşit olsun, çalışma hayatında olsun istiyoruz. Burada sadece konfeksiyon atölyesinde 80 kadınımızı istihdam edeceğiz. Burada hazır giyim dersleri verilecek. Konfeksiyon sektörüne kalifiye eleman yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Yardımcı Saha Müdürü Yasemin Şener ise 1960 yılından bu yana Türkiye'de desteklerinin sürdüğünü ve bu anlamda projeyi sahiplenen Seyhan Belediyesine teşekkür etti. Şener, “Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği olarak 1960'tan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ne desteğimizi sürdürüyoruz. Kamp içinde ve dışında insani yardım sağlıyor, mültecilerin halkla iletişimi güçlendiriyor, yerel yönetimlere destek sağlayarak aradaki mekanizmaların kuvvetlenmesine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda Seyhan Belediyesi ile iş birliği yaparak ‘Düşler Atölyesi'ni açıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından “Düşler Atölyesi”nin kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi.