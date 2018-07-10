Düyanlı: “Küçük yaş grubu öğrenciler spora cimnastik ile başlamalı”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bölge Cimnastik Antrenörü Özlem Düyanlı, Menderes Spor Salonu bünyesinde bulunan Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirdikleri “Cimnastik İl Spor Okulları”na toplam 400 öğrencinin katıldığını söyledi.

Yoğun ilgi gösterilen kursta hafta içi 5 gün çalışma yaptıklarını ifade eden Düyanlı, "Tüm sporların başlangıcı ve temelini cimnastik oluşturur. Küçük yaş grubunda çocukların yapabileceği en iyi spor cimnastiktir. İl spor merkezine gelen öğrenciler hem eğlenip hem öğreniyorlar. 5-13 yaşındaki çocukları fazla sıkmadan eğlenebileceği şekilde oyunsal programlar uyguluyoruz. Bu sayede en üst düzeyde verim alıyoruz. Antrenmanlarımız çok zevkli geçiyor. Kursta başarı gösteren ve devamsızlık yapmayan yetenekli sporcuları kulüplere kazandıracağız. Açma, germe, esnetme ve koordinasyonun yanı sıra sporcu sağlığı, beslenmesi ve öğrencilerin daha çok sosyalleşmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kurslarımıza düzenli gelen öğrencilerin gelecekte iyi birer sporcu olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.