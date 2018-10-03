Düz Dünya Derneği başkanından Altaylı ve Şengör'e suç duyurusu

Dr. Celal Şengör hakkında suç duyurusunda bulundu.

Daha önce de dünyanın küre olduğunu kanıtlayana 50 bin lira vereceğini öne sürerek, sosyal medyada ilgi çeken Doğukan Özkan, birçok televizyon programına katılarak düz dünya iddiasını anlattı.

Düz Dünya Derneği'nin tartışıldığı programda gazeteci Fatih Altaylı ve Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün kendisine hakaret ettiğini öne süren Özkan, Altaylı ve Şengör hakkında Adana Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Özkan, gerek sosyal medyada gerekse geleneksel medyada Düz Dünya Derneği ve düz dünyacılarla dalga geçildiğini, kendilerine söz hakkı verilmesi durumunda akıllardaki soru işaretlerini giderebileceklerini belirterek, "Daha önce de düz dünyacılar hakkında hakaretler olmuştu. Şimdi de Fatih Altaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör programlarında, bizim deli olduğumuzu söylediler. Tamamıyla aşağılayıcı bir söylemdir. Bize söz hakkı verilmeden, kendileri düz dünyacılar hakkında ileri geri konuşuyorlar. Ben de Altaylı ve Prof. Dr. Şengör hocaya suç duyurusunda bulundum" dedi.

Avukatlarıyla konuştuğunu ve kanal yönetimine de dava açabileceğini öğrendiğini belirten Özkan, "Ben söz hakkımızı istediğim ve sesimizi duyurmak için suç duyurusunda bulundum. Dünyanın düz olduğuna inanan bir kişiyi karşınıza alıp, 5 dakika dahi verseniz, size düz dünya ile ilgili elle tutulur bilgileri verebilir. Bilimse bilim, gerçeklikse gerçeklik. Bize hakaret etmek, kötü söz söylemek yerine istediğiniz yerde sorularınıza cevap vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.