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01 Ocak 2017 12:05

(Düzeltme) 13 yıllık bebek hasretleri yeni yılda bitti

(Düzeltme) 13 yıllık bebek hasretleri yeni yılda bitti

01 Ocak 2017 12:05

Adana’da, 13 yıldır çocuk sahibi olmak için uğraşan Nejla-Turan Durak çiftinin bebek hasreti yeni yılın ilk dakikalarında son buldu.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ikamet eden Nejla ve Turan Durak çifti, 2003 yılında dünyaevine girdi. 13 yıldır çocuk sahibi olmak için çabalayan ve son olarak tüp bebek tedavisi gören Durak çiftinin çocuk hasreti, Nejla Durak’ın hamile kalmasıyla sevince dönüştü.
Doğum için Adana’daki akrabalarının yanına gelen Nejla Durak, sancılarının artması üzerine Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
13 yıldır çocuk sahibi olmak için uğraşan Nejla-Turan Durak çiftinin bebek hasreti yeni yılın ilk saatleriyle son buldu. Çift, dünyaya gelen erkek bebeklerine Umut Eren adını verdi.
Evlendikleri günden bu yana çocuk sahibi olmak için uğraştıklarını ve son olarak tüp bebek tedavisi gördüklerini söyleyen anne Nejla Durak, "Aslında biz doğumu daha sonra bekliyorduk. Yeni yılda olması bizim için mucize gibi" dedi.

En yaşlı ile en küçüğün buluşması
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan da, Yüreğir’in en yaşlı kadını 85 yaşındaki Ayşe Şeker ile en küçük bebeği Umut Eren’i bir araya getirdi. Başkan Çelikcan, Umut Eren’e çeyrek altın hediye edip anneye de kaynar ikram etti.
Yeni nesil ile eski nesli buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Çelikcan, şöyle konuştu:
“Bebekleri ziyaret ediyoruz. Bugün ilçemiz adına bir ilki gerçekleştiriyoruz. En yaşlılarımızı bu akşam yeni doğan çocuklarımızla buluşturduk. Yeni nesil en eski nesil bir arada. İnşallah onlar da güzel bir yaşam sürüp vatana millete hayırlı olacaklar. Kaynar Adana’mıza has anneler için bir içecek. İçerisinde karanfil, zencefil, ceviz ve şeker gibi karışımdan yapılıyor. Anne sütü ve sağlığı için önemli bir içecek. Burada hem kaynarımızı tanıtmış oluyoruz hem de ilk doğan çocuklarımızı ziyaret ediyoruz.”



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