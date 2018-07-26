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26 Temmuz 2018 13:20

(Düzeltme) CHP’li Karaoğlu: "CHP’de sadece genel başkan değil her kademede değişim kaçınılmaz"

CHP Adana Kurultay Delegesi Ertan Karaoğlu, CHP’de sadece bir genel başkan değişikliğinin değil partinin her kademesinde bir değişim ve dönüşümün kaçınılmaz hale geldiğini bildirdi.

(Düzeltme) CHP’li Karaoğlu:

26 Temmuz 2018 13:20


Karaoğlu, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanmak için karşısına 2 defa aday olmuş birisini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğini ifade ederek, "Geniş bir yelpaze kurmak amacıyla 15 milletvekilimizi İYİ Parti’ye göndermiş Saadet Partisi’ni de ittifaka dahil etmiştir. Fakat tüm bu yapılanlar seçimleri kazanmaya yetmemiştir" dedi.


Seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nde sadece bir genel başkan değişikliğinin değil partinin her kademesinde bir değişim ve dönüşümün kaçınılmaz hale geldiğini kaydeden Karaoğlu, "Olağanüstü kurultayda parti tüzüğü ve programı daha demokratik hale getirilerek gençlerimizin ve kadınlarımızın partide daha aktif hale getirilmesi sağlanmalıdır. Belediyelerin örgütleri yönettiği değil, örgütlerin belediyelerin işleyişlerinde söz sahibi olması sağlanmalıdır. Halkımızın bu istek ve temennilerini bir kurultay delegesi olarak genel merkeze ulaştırma görevini yerine getirmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.




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