Dyt. Çisem Gündüz: “Ramazanda hedef kilo vermek olmamalı”

Gün içerisinde alınması gereken kalori, bu 3 öğüne bölünebilir” dedi.

Dyt. Çisem Gündüz, Ramazanda sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan açıklamalarda bulundu.

Gündüz, sahur öğününün mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Sahur yapılmadan oruç tutan kişiler, gün boyu aç kalarak baş ağrısı, halsizlik, hipoglisemi gibi sağlık problemleri yaşayabiliyor. Bu nedenle mutlaka sahur yapılmalı. Sahurda yumurta, az tuzlu beyaz peynir, bir ya da iki tane ceviz, bir kase yoğurt, taze meyve ve tam buğday ekmek yenilebilir” diye konuştu.

İftarda çok ağır yemeklerin tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Gündüz, kızartılmış, kavrulmuş ve yüksek tuz içeren besinlerin birçok sağlık problemine sebep olduğunu belirtti. Gündüz, iftarda fazla kalori alımı ya da hızlı yemek yemenin başta hazımsızlık olmak üzere sindirim problemlerine yol açtığını ifade etti.

İftar öğününde salam, sucuk, sosis, turşu gibi susatan besinlerden kaçınılması gerektiğini belirten Gündüz, “Ertesi gün de oruç tutulacağı için, vücudu dehidratasyona uğratmamak gerekiyor. Kabızlık problemi yaşamamak için yemeklerin posadan zengin olması gerekiyor. Tam tahıl, kuru baklagil, yeşil sebze ve meyveler posadan zengin besinlerdir” dedi.

İftara başlarken bir bardak su, bir hurma ya da zeytin, ardından bir kase çorba içildikten sonra 15 dakika mola verilmesi gerektiğinin altını çizen Gündüz, “Bu mola verilmezse sindirim problemleri ortaya çıkabiliyor. Verilen moladan sonra etli sebze yemeği, ızgara alternatifi, yanında ise püre, bulgur pilavı ya da kepekli makarna tercih edilebilir. Uzun süren açlığın sindirim kanalını zorlamasından dolayı, probiyotik içeriği yüksek bir yoğurt ya da kefir tüketilmesini öneriyorum” diye konuştu.

Kişilerin bir ay da olsa ramazan pidesi yemenin sorun olmayacağını düşünerek yanlış bir tutum sergilediğini belirten Gündüz, “Avuç içi kadar bir ramazan pidesi, iki dilim ekmeğe tekabül ediyor. Eğer kişiler ramazan pidesi yemek istiyorlarsa; öğünlerindeki çorba, pilav, makarna gibi besinleri azaltmaları gerekiyor” dedi.

Bulgur pilavı, kepekli makarna gibi sağlıklı ve kompleks karbonhidratların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Gündüz, “Kaliteli karbonhidratlar tüketildiğinde iştah, açlık metabolizması kontrol altına alınacağından dolayı ertesi gün kan şekeri dengelendiği için oruç daha rahat tutulacaktır” şeklinde konuştu.

İftardan sonra yapılacak yarım saat yürüyüşün oldukça önemli olduğunu ifade eden Gündüz, “Yürüyüşten sonra bir porsiyon meyve, bir bardak probiyotik içeriği zengin kefir ya da süt tüketilmeli. Eğer kişiler tatlı yemek istiyorlarsa; baklava, şöbiyet gibi şerbetli tatlılar yerine haftada bir ya da iki gün az şekerli güllaç tercih edebilir” dedi.