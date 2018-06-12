Ege Bağatur Bulvarı’na elips kavşak

Büyükşehir Belediyesi, merkez Yüreğir ilçesinde büyük ölçekli kamu yatırımlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya koyduğu Ege Bağatur Bulvarı’nı yenileme projesi kapsamında, bu güzergahın güney hattının Mithat Özsan Bulvarı ile olan bağlantısında elips kavşak çalışmasına geçti. Proje kapsamında mevcut kavşağın iptal edilip, 80 metre güneyde sulama kanalı üzerindeki köprüde oluşturulacak elips kavşak için gereken dev beton kirişlerin montajına başlandı.

Yeni Adliye Sarayı, Yüreğir Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Ege Bağatur Bulvarı’nın kuzey hattında çalışmalarını tamamlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, güneyde Mithat Bulvarı ile kesişen kavşakta düzenlemeye geçti. Buna göre mevcut kavşağın 80 metre güneye taşınıp, sulama kanalı üzerinde elips kavşak yapımı için çalışmalar hızlandırıldı. Sulama kanalı üzerindeki köprünün 10 metre daha genişletilmesi ve 18 metre çapında, 40 metre uzunluğunda elips kavşağın ortaya çıkması için hazırlanan dev kirişlerin montajı yapıldı. Sanayi tesisinde imalatı tamamlanan ve tırlara yüklenen kirişler, vinçler yardımıyla sulama kanalının üzerindeki köprüye eklendi.

Elips kavşakta oluşturulacak fasılalı serbest dönüşler sayesinde Ege Bağatur ve Mithat Özsan Bulvarı’nı kullanan sürücülerin trafik ışıklarında bekleme yapmadan yollarına devam edebileceği belirtildi.