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02 Eylül 2018 15:56

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nde kongre heyecanı

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nde 6.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nde kongre heyecanı

02 Eylül 2018 15:56

Olağan Kongre süreci başladı.


Olağan genel kurul süreciyle ilgili kararın alınmasıyla başlayan seçim heyecanı 9-13 Eylül’de iş yeri temsilcisi seçimiyle devam edecek. İlçe temsilciliği ve delege seçim işlemleri ise 6 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.


Bugün itibariyle duyurulmaya başlanan sandık bölgeleri, bölgeye dahil iş yerleri ve delege sayıları 9 Eylül’e kadar Eğitim-Bir-Sen Adana Şube binasında ve "adana1.ebs.org.tr" adresinde duyurulacak. Aynı tarihlerde seçmen listeleri de sendika binasında askıya çıkarılacak ve seçim takvimi tüm üyelere sms yoluyla duyurulacak.


Eğitim-Bir-Sen üyeleri seçim süreci ile ilgili tüm haber ve bilgileri adana1.ebs.org.tr adresinden takip edebilecek.


Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer kongrelerde birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Üyelerimizin özgür iradeleriyle karar verecekleri bu sürecin, sendikamızın tarihi ve sorumluluğuna yakışır şekilde gerçekleşeceğine inanıyor, seçim sonuçlarının şimdiden ülkemiz, sendikamız ve üyelerimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diyen Başkan Sezer, Eğitim-Bir-Sen’in her kademesinde aday olacak isimlere de başarılar diledi.


6.Olağan Kongre için şimdiden birçok isim adaylık için nabız yoklarken 2 dönemdir Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanlığını yürüten Mehmet Sezer’in seçimlerde aday olup olmayacağı ise eğitim camiasının tüm paydaşları tarafından merakla bekleniyor.




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