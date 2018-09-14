Eğitim-Bir-Sen Adana'da Mehmet Sezer yeniden aday

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulu ile ilgili toplantısı Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sinevizyon gösterimi ile başlayan toplantıda yoğun ilgi gösteren ilçe teşkilatları tek tek sahneye çıkarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Coşkulu alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, yaptığı açıklamada 8 yıldır gerçekleştirdikleri projelere değinerek, kişilerden ziyade doğruların arkasında durduklarını söyledi.

Dinamik ve etkili bir kadroyla çalıştıklarını vurgulayan Sezer, yoğun mücadeleler ile 3 bin 200 olan üye sayısını 12 bin 500'e çıkardıklarını kaydetti.

Tüm kazanımlarının inanç, güven ve disiplinli bir çalışmayla elde edildiğini belirten Sezer, “Yeni dönemde de istikrarın ve başarının sürmesi için il yönetim kurulumuz, 15 ilçe başkanımız ve yönetim kurulları, bölge başkanlarımız, kadın komisyonlarımız ile yaptığımız istişareler sonucunda Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanlığına yeniden aday olduğumu buradan ilan ediyorum” dedi.

Başkan adaylığını açıklayan Sezer'e tam destek veren sendikalılar, daha sonra sahneye çıkarak toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.