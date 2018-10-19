Eğitim-Bir-Sen'den Danıştay'ın "and" kararına tepki

Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine tepki gösterirken, kararın eski Türkiye'nin hortlatılma çabası olduğunu ifade etti.

Başkan Sezer, yaptığı basın açıklamasında, Danıştay 8. Dairesi'nin, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp kararı iptal ettiğini söyledi.

Gerekçeli kararın pedagojik veya hukuki hiçbir dayanağının olmadığını ifade eden Sezer, "Danıştay vermiş olduğu kararda, eski Türkiye'nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini göz ardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur. Tektipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andımızın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor; itiraz merciinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz" dedi.

5 yıl önce öğrenci andının kaldırılmasına kendilerinin de destek verdiğini hatırlatan Mehmet Sezer, verilen iptal kararının siyasi iradeye müdahale anlamına geldiğini belirtti. Sezer, “Mahkemeye göre Millî Eğitim Bakanlığı andımızı kaldırırken bilimsel bir gerekçeye dayanmamıştır. Ancak aynı Mahkeme, andımızın kaldırılmasının eğitime etkileri ya da andımızın gerekliliği konusunda hiçbir bilimsel gerekçe öne sürememiş, kararını hiçbir bilimsel veriye veya araştırmaya dayandıramamıştır” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının savunmasında da yanlışlıklar yapıldığını ifade eden Sezer, “Öğrenci andının, uluslararası hukuka aykırılığı, kaldırılması sonrası toplumsal barışa yapmış olduğu katkı, totaliter dönemlerin bir uygulaması olarak bugünün dünyası ve Türkiye'sine uygun olmadığı gibi gerekçeler ve de yasal gerekçeler çok detaylı bir şekilde savunmada bir manifesto gibi yer almalıydı” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanlığı'na 2013'te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısı yapan Mehmet Sezer, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımların kararlıkla korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.