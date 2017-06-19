Eğitim-Bir-Sen’den yetimlere bayram hediyesi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin “Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla yola çıktığı, geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale gelen "Bu Bayramda Bir Yetim de Siz Sevindirin" kampanyasıyla 125 çocuğun yüzü güldü.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yetim çocuklar bize Peygamberimizin emanetidir. Elimizden geldiğince onları korumak ve kollamak vazifemizdir. Bu çocuklarımızın toplum dışına itilmemesi amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Küçük bir çocuğun yüzündeki tebessüm bize tüm yorgunluğumuzu unuttururken şevkimizi de daha da fazla arttırıyor. Bundan sonra yetim çocuklarımıza daha fazla sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

UNICEF raporlarına göre dünyada 400 milyon Türkiye’de ise 4 milyon yetim çocuk bulunduğunu gerçek rakamlarınsa bunun çok daha üstünde olduğunu, açlık, savaşlar ve doğal afetler neticesinde bu sayının her geçen arttığını ifade eden Sezer, "Bu Bayramda Bir Yetim de Siz Sevindirin" kampanyasıyla 125 yetim çocuğun yüzünü güldürmeyi başaran şube yönetimimize, kadınlar komisyonumuza, üyelerimize, destek veren tüm bağışçılara ve İHH Adana Şubesine teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul eylesin" dedi.

Babasız olmanın verdiği buruklukla bayramı karşılamaya hazırlanan yetim çocuklar yeni kıyafetlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.