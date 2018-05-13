Eğitim Bir Sen’in düzenlediği futbol turnuvası sona erdi

Turnuvaya toplam 16 kurumdan takım katıldı. Tamamı eğitimcilerden oluşan takımların müsabakaları yaklaşık bir ay sürdü. Turnuva sonunda birinci Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ikinci Ahmet Cevdet Çamurdan İlk ve Ortaokulu, üçüncü Akdam Dede Mehmet Akçalı İlk ve Ortaokulu oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları programa katılan protokol tarafından takdim edildi. Turnuvaya katılan oyuncular arasında da altın çekilişi yapılarak toplam 10 sporcu kura ile altın kazandı.

Turnuvaya Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Abdulkadir Kozan, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Eğitim Bir Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Türk Eğitim Sen Kozan İlçe Temsilcisi Mustafa Kara, Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli, İmamoğlu Memur Sen Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Nihat Elbüken ile eğitim camiası ve çok sayıda davetli katıldı.