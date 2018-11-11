Eğitimci ve velilerden kan ve kök hücre bağışı

Türk Kızılayı'nın 150. Kuruluş yıl dönümü ve Kızılay Haftası nedeniyle Vakıfbank Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler tarafından kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.

Etkinliğe, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Eğitimciler Birliği Sendikası Adana Şubesi Başkan Yardımcısı Süleyman Samsa, Okul Müdürü Alper Teke, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından oluşturulan Vakıfbank Ortaokulu Bando Takımı ve Korosu ile anaokulu öğrencilerinin, kan ve kök hücre bağışı için gelenlere yönelik gösterileri, ilgiyle izlendi. Koro, davetlilere, söz ve bestesi Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a ait Kızılay Marşı'nı da okuyarak, sürpriz yaptı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın organizasyonlarına katkıları nedeniyle Okul Müdürü Alper Teke'ye teşekkür ederek, “Bizleri, bu güzide eğitim kurumunuzda konuk ettiğiniz ve en kalbi duygularla ihtiyacı olanlara yardım elinizi uzattığınız için teşekkür ediyorum. Kızılay, sizler gibi idealist eğitimciler, yardımsever öğrenci ve velilerle daha güçlü. Ailemiz her geçen gün sizin gibi Kızılaycılar sayesinde büyüyor” dedi.

Okul müdürü Alper Teke ise, öğrencilerin topluma duyarlı yetişmeleri için velilerin de desteğiyle tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz, sonuç olarak güzel işler çıkarıyor. Böyle bir etkinlik hazırladıkları için öğrencilerimle gurur duyuyorum, öğretmen ve velilerime teşekkür ediyorum. Okulumuzdaki bu tür etkinlikler, her defasında coşkulu ve heyecanlı bir şekilde gerçekleşiyor. Kızılay'ın 150. yılı ve Kızılay Haftası kutlu olsun.”

Konuşmaların ardından okul idarecileri, öğretmenler ve veliler tarafından kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.

Saygılı, katkılarından dolayı okulun müdürü Alper Teke'ye plaket takdim etti.