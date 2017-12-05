Eğitimciler atık pil konusunda bilgilendirildi

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya eğitimciler katıldı. Toplantıda katılımcılara eğitim materyalleri, atık pil kutuları dağıtılarak taşınabilir pillerin nasıl depolanması ve atık pillerin ne yapılması gerektiği anlatıldı.

Yapılan bilgilendirmede sadece bir adet kalem pilin denize atılması durumunda, 2 ton balığın zehirlendiği ve yine bir adet kalem pilin toprağa bırakılması sonucu, birkaç ay içerisinde çevresindeki 6 metrekare toprağı tamamen zehirlediği anlatıldı.

Atık pillerde bulunan bir gram civanın o veya bu şekilde doğaya atılması durumunda; 20 ton sebze, 10 milyon litre temiz suyu zehirlediği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya koyuldu.

Ayrıca Seyhan Belediyesi’nin her yıl yaptığı atık pil toplama yarışması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.