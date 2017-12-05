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05 Aralık 2017 12:41

Eğitimciler atık pil konusunda bilgilendirildi

Taşınabilir Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ve Seyhan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü işbirliğiyle Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan okulların idareci ve öğretmenlerinin katılımıyla atık pil kullanımı ile ilgili olarak “Eğiticilerin Eğitimi” toplantısı yapıldı.

Eğitimciler atık pil konusunda bilgilendirildi

05 Aralık 2017 12:41


Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya eğitimciler katıldı. Toplantıda katılımcılara eğitim materyalleri, atık pil kutuları dağıtılarak taşınabilir pillerin nasıl depolanması ve atık pillerin ne yapılması gerektiği anlatıldı.


Yapılan bilgilendirmede sadece bir adet kalem pilin denize atılması durumunda, 2 ton balığın zehirlendiği ve yine bir adet kalem pilin toprağa bırakılması sonucu, birkaç ay içerisinde çevresindeki 6 metrekare toprağı tamamen zehirlediği anlatıldı.


Atık pillerde bulunan bir gram civanın o veya bu şekilde doğaya atılması durumunda; 20 ton sebze, 10 milyon litre temiz suyu zehirlediği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya koyuldu.


Ayrıca Seyhan Belediyesi’nin her yıl yaptığı atık pil toplama yarışması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.




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