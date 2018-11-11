Eğlenirken öğrenecekler

Türkiye'de butik anlamında ilk defa organize edilecek olan; ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı', 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek. 2K Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek olan fuar, katılımcılara eğlenirken öğrenme fırsatı sunacak. Türkiye'deki eğitim sisteminin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı fuar, aynı zamanda da bilim, spor, kültür ve sanatı buluşturacak.

Fuarla ilgili hazırlıkların artık son aşamaya geldiği bilgisini veren 2K Fuarcılık Genel Müdürü Ayça Katlav, eğitim alanında Türkiye'de bir ilke imza atarken, klasik fuarcılık anlayışının da dışına çıktıklarını ifade etti. TÜYAP Adana Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde ‘yaşayan bir fuar' organize edeceklerinin altını çizen Katlav, “Bu fuarda 7'den 70'e herkes kendinden bir parça bulup, yine kendini eğitip geliştirebilecek” dedi.

Düzenlenecek panel ve söyleşilerde Türkiye'deki mevcut eğitim sisteminin her yönüyle masaya yatırılıp, hızla gelişen teknolojinin eğitimdeki yansımalarının da alanında uzman isimlerce ele alınacağını belirten Katlav, ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı'nda bilim, spor, kültür-sanat ve sporu buluşturacaklarını söyledi. Katlav, hangi yaş grubundan olursa olsun tüm katılımcıların eğlenip keyifli anlar yaşarken aynı zamanda da öğreneceğini belirtti.

Fuarı adeta bir ‘karnaval' havasına çevireceklerinin altını çizen Ayça Katlav, ‘sanal gerçeklik ve planetaryum çadırı'ndaki gösteri salonunun kubbe şeklindeki tavanına güneş, yıldız ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcıyla yansıtılacağını söyledi. Katlav, gösteri salonunda ayrıca çocuk ve gençlerin astronot kıyafetiyle dolaşıp, adeta uzayın derinliklerinde keyifli bir yolculuğa çıkacağı yorumunu da yaptı. Katlav, “Zeka oyunları atölyesinde katılımcılar kendilerini geliştirme fırsatı bulup, boyama atölyesinde keyifli anlar yaşarken, ressamların canlı performanslarına da tanıklık edecek” diye konuştu.

Katlav, Gapetto Usta'nın kukla sirki ile ‘Smyrana Sirki'nin, fuar için özel gösteriler hazırladığını, bu kapsamda da fuar alanında oluşturulacak özel çadırda tek teker bisiklet, janglör, hula hop ve uçan adam gibi gösterilerin de izleyicisiyle buluşacağı bilgisini de verdi.

Fuar alanında kurulacak özel bir platformda ‘Grup Her Telden'in konser verip, üç kişilik müzik topluluğu olarak bilinen; ‘trio müzik' gösterisi ile her akşam katılımcılara müzik ziyafeti sunulacağını dile getiren Katlav, Erol Güncek ve ekibinin de fuar boyunca zumba ve dans gösterisi sunacağını ifade etti.

Katlav, LÖSEV ve Güney Eğitim Vakfı aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerine imza atılacağını belirterek, Çukurova Cimnastik İhtisas Kulübü'nün de gösteri sunacağını da sözlerine ekledi.

Fuarda; Gazeteci-Yazar Banu Avar, ‘Gün O Gün' adı altında; Akademisyen-Yazar Emre Kongar da ‘Çağdaş Eğitim' adlı bir söyleşi düzenleyecek. Araştırmacı-Yazar ve Astrolog Emine Gücek ‘Çocukların ve Gençlerin Mesleki Potansiyelini Belirlemede Astrolojinin Rolünü, Yazar ve Yaşam Koçu Deray Yurdakul'un da ‘Meslek ve Kariyer Seçimini ele alacak. Gazeteci-Yazar Ömür Kurt, ‘Bilgisayar Oyunlarının Çocuk Ve Gençlik Üzerindeki Etkileri' konusunda bir sunum yapacak. Doç. Dr. Özgül Polat'ın, ‘Anne-Baba Ben Einstein Olacağım' ile ‘Öğretmenim Ben Einstein Olacağım' konularında, Zekeriya Guter de; ‘Geleceğe Dokunan Çocuklar' konusunda açıklamalarda bulunacak.